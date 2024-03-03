На шляху до омріяного весілля Геррі й Кріс подолали чимало перешкод. Спершу їхні рідні були проти весілля, згодом наречені відкладали гроші на весілля, а тоді настала пандемія коронавірусу. І ось нарешті здавалося, що всі зірки зійшлися, й ніщо не зможе зіпсувати омріяне свято.

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Як весілля перетворилося у сімейний скандал

Спершу весілля було просто чудовим. Геррі й Кріс готувалися до нього окремо, тому наречений не стримав сліз, коли побачив, як кохана йде до вівтаря. Вони обмінялися обручками й станцювали перший танець, а тоді насолоджувалися вечерею у колі найближчих людей. Гості зачитували свої промови, й Геррі та Кріс то сміялися, то плакали.

Однак свято змінив один момент. Геррі почув якийсь шум, а коли озирнувся, побачив, як його брат Джеремі опустився на одне коліно й освідчується своїй дівчині Джем. Вона сказала "так", й Джеремі під схвальні вигуки одягнув їй на палець обручку.

Геррі радів за брата, однак не розумів, для чого той освідчився на його весіллі. Далі весілля наче завмерло. Геррі так розгубився, що вже не мав бажання ні веселитися, ні хоча б вдавати, що все – гаразд. Кріс теж виглядала розчарованою.

Наступного дня під тиском родичів Джеремі надіслав повідомлення з вибаченням. Однак Геррі не відповів. Він – надто розлючений.