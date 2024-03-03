На пути к желанной свадьбе Герри и Крис преодолели немало препятствий. Сначала их родные были против свадьбы, впоследствии молодожены откладывали деньги на свадьбу, а потом наступила пандемия коронавируса. И вот наконец казалось, что все звезды сошлись, и ничто не сможет испортить желанный праздник.

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Как свадьба превратилась в семейный скандал

Сначала свадьба была просто замечательной. Герри и Крис готовились к ней отдельно, поэтому жених не сдержал слез, когда увидел, как любимая идет к алтарю. Они обменялись кольцами и станцевали первый танец, а потом наслаждались ужином в кругу самых близких людей. Гости зачитывали свои речи, и Герри и Крис то смеялись, то плакали.

Однако праздник изменил один момент. Герри услышал какой-то шум, а когда оглянулся, увидел, как его брат Джереми опустился на одно колено и делает предложение своей девушке Джем. Она сказала "да", и Джереми под одобрительные возгласы одел ей на палец кольцо.

Герри радовался за брата, однако не понимал, для чего тот сделал предложение на его свадьбе. Далее свадьба как будто замерла. Герри так растерялся, что уже не имел желания ни веселиться, ни хотя бы делать вид, что все – в порядке. Крис тоже выглядела разочарованной.

На следующий день под давлением родственников Джереми прислал сообщение с извинениями. Однако Герри не ответил. Он – слишком разъярен.