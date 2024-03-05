Нежность в каждом слове

Трогательным видео поделилась фотограф, которая работала на этой свадьбе. Ролик уже посмотрели более 5,6 миллиона пользователей.

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Невеста Кристи решила показаться отцу в свадебном платье прежде чем он поведет ее под венец. Когда девушка зашла в комнату, мужчина был поражен. Он громко ахнул и даже развел руками.

О Боже! Ты выглядишь потрясающе. Я даже боюсь тебя касаться, чтобы не испортить эту картинку. Ты просто потрясающая,

– сказал отец.

Мужчина был действительно поражен тем, как выглядела его дочь. Он постоянно повторял Кристи, что она очень красивая и рассматривал все детали свадебного образа. Отец даже заметил, что Маркусу, то есть жениху, очень понравится свадебный образ любимой.

Впоследствии счастливый отец добавил: "Ты вторая самая красивая невеста, которую я видел в своей жизни. Моя жена Лесли – номер один". Эти слова так тронули Кристи, что она дрожащим голосом ответила: "Это заставляет меня плакать".

Смотрите чувственное видео первой встречи невесты с отцом:

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В комментариях люди восхищаются искренностью отца Кристи, а тех девушек, у которых нет отца, это видео заставило загрустить.