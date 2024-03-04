Коли Ліза дізналася, що чекає дитину, вони з Ентоні вирішили одружитися. Таємне весілля мало відбутися у Колорадо.

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Ліза й Ентоні орендували трейлер для найближчих друзів та забронювали місце для весілля на Airbnb. Головною метою було втекти якнайдалі від сім'ї Лізи.

Ентоні розповів, що його кохана виросла в аб'юзивній родині. У її матері начебто були проблеми з наркотиками. Жінка намагалася переконати Лізу, що сім'я – єдине, що в неї є.

Приховати весілля не вдалося

Про майбутню радісну подію Ліза розповіла лише рідній сестрі. Однак щоб зірвати весілля, приїхала уся рідня. Ентоні зауважив, що це – "божевільні сталкери".

Вся її родина, мама, тато, сестри, сестри, хлопці, усі проїхали понад тисячу миль, щоб зірвати наше весілля,

– розповів Ентоні.

Зрештою, любі родичі увірвалися в приміщення, орендоване на Airbnb, й зробили усе, аби зіпсувати весілля. Свято вийшло настільки "класним", що фотограф взагалі відмовився працювати. Наречені не змогли потрапити на ковзанку й втратили святкову вечерю. Зрештою, Ентоні та Ліза були просто раді, що цей день завершився.