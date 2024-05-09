"Людині потрібна людина": що відомо про бойфрендів Alyona Alyona

Українська реперка Alyona Alyona зараз рідко розповідає про особисте життя. Публічні стосунки виконавиці завершилися розривом, то ж цього разу Alyona Alyona вирішила тримати найдорожче подалі від очей шанувальників та хейтерів.

Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) цього року разом з Jery Heil представляє Україну на Євробаченні. З цієї нагоди Love24 вирішив розповісти про особисте життя яскравої та щирої реперки.

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Стосунки з молодшим тікток-блогером

Усього за день до повномасштабного вторгнення Alyona Alyona переїхала від свого бойфренда – тіктокера Дениса, більш відомо під псевдонімом YOXDEN. Закохані були разом близько року і навіть жили разом. Реперка зізнавалася в інтерв'ю Маші Єфросиніній, що саме завдяки Денису розкрила свою жіночність.



Alyona Alyona та YOXDEN / Фото з інстаграму виконавиці

Пара часто знімала спільний контент, яким активно ділилася у соцмережах. Та, за словами реперки, суспільство їх не сприймало.

Люди не сприймали нормально, що я була з худішим хлопцем. Нас називали фріками,

– зізналася Alyona Alyona.

Через це дівчина вирішила, що більше ніколи не буде показувати свої стосунки у соцмережах.

Однією з причин для розриву пари стала різниця у віці – Денис молодший за Олену. Реперка мріяла про те, що через кілька років народить дітей й "заземлиться". Натомість у молодшого бойфренда були інші погляди на життя. Дівчина знала, що з часом ці розбіжності почнуть яскраво проявлятися.

То ж пара вирішила розійтися друзями й підтримувати тепле спілкування.

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Нове кохання Alyona Alyona

Восени 2023 року реперка розповіла, що зустріла нове кохання. Вона перебуває у стосунках з музикантом Володимиром – VovKING. Хлопець та дівчина познайомилися у соцмережах і вже разом живуть. Ці стосунки Alyona Alyona воліє тримати в секреті.

Я перша закохалася через його добре людське ставлення. Раніше до мене так ставилися лише ті, хто чогось від мене хотів. Просто так цього не робили,

– розповіла реперка.



VovKING займається музикою з 2010 року / Фото з інстаграму чоловіка

Alyona Alyona та Володя навіть записати спільний трек "Викину 2", який став дуже успішним. Та більше поєднувати свою творчість закохані наразі не планують.

Пісня Alyona Alyona та VovKING "Викину 2": відео

Людині потрібна людина. Іде вік і щось змінюється,

– сказала Alyona Alyona.

Більше деталей про свої стосунки реперка та діджей не розповідали, та ми сподіваємося, що пара по-справжньому щаслива.