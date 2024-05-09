Alyona Alyona (настоящее имя Елена Савраненко) в этом году вместе с Jery Heil представляет Украину на Евровидении. По этому случаю Love24 решил рассказать о личной жизни яркой и искренней рэперши.

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Отношения с младшим тикток-блогером

Всего за день до полномасштабного вторжения Alyona Alyona переехала от своего бойфренда – тиктокера Дениса, более известно под псевдонимом YOXDEN. Влюбленные были вместе около года и даже жили вместе. Реперка признавалась в интервью Маше Ефросининой, что именно благодаря Денису раскрыла свою женственность.



Alyona Alyona и YOXDEN / Фото из инстаграма исполнительницы

Пара часто снимала совместный контент, которым активно делилась в соцсетях. Но, по словам рэперши, общество их не воспринимало.

Люди не воспринимали нормально, что я была с худым парнем. Нас называли фриками,

– призналась Alyona Alyona.

Поэтому девушка решила, что больше никогда не будет показывать свои отношения в соцсетях.

Одной из причин для разрыва пары стала разница в возрасте – Денис моложе Алены. Реперка мечтала о том, что через несколько лет родит детей и "заземлится". Но у младшего бойфренда были другие взгляды на жизнь. Девушка знала, что со временем эти разногласия начнут ярко проявляться.

Поэтому пара решила разойтись друзьями и поддерживать теплое общение.

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Новая любовь Alyona Alyona

Осенью 2023 года рэперша рассказала, что встретила новую любовь. Она находится в отношениях с музыкантом Владимиром – VovKING. Парень и девушка познакомились в соцсетях и уже вместе живут. Эти отношения Alyona Alyona предпочитает держать в секрете.

Я первая влюбилась из-за его доброго человеческого отношения. Раньше ко мне так относились только те, кто чего-то от меня хотел. Просто так этого не делали,

– рассказала рэперша.



VovKING занимается музыкой с 2010 года / Фото из инстаграма мужчины

Alyona Alyona и Володя даже записали совместный трек "Выкину 2", который стал очень успешным. Но больше сочетать свое творчество влюбленные пока не планируют.

Песня Alyona Alyona и VovKING "Выкину 2": видео

Человеку нужен человек. Идет возраст и что-то меняется,

– сказала Alyona Alyona.

Больше деталей о своих отношениях рэперка и диджей не рассказывали, но мы надеемся, что пара по-настоящему счастлива.