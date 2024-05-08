Во вторник, 7 мая, Jerry Heil вместе с alyona alyona выступила на сцене полуфинала Евровидения-2024. Выступление было фантастическим, и девушки прошли в гранд-финал песенного конкурса. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни Jerry Heil.

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Каким был путь Jerry Heil к счастливой love story

Jerry Heil не скрывала от поклонников, что долгое время не встречала "своего" человека. Певица призналась, что относится к потенциальным партнерам настороженно, потому что неоднократно "натыкалась на подводные камни". Jerry Heil подчеркивала: ее хотела использовать. В то же время артистка добавляла: она открыта к отношениям.

Несколько лет назад Jerry Heil вышла на новый уровень откровенности с поклонниками и рассказала, что до сих пор целомудренна. Она заметила, что сделала это, чтобы люди, похожие на нее, понимали, что это – нормально.

Если я имею такие проблемы и комплексы, то я не одна такая. Мне нужно было эту тему поднять для того, чтобы такие люди, как и я, не стеснялись и понимали, что это нормально,

– подчеркнула Jerry Heil.



Jerry Heil рассказывает о личном редко, но откровенно / Фото из инстаграма певицы

Впоследствии Jerry Heil рассказала, какого человека хочет видеть рядом. В частности, избранник певицы должен иметь живой ум и живую душу, быть отзывчивым, брать ответственность за свои слова и найти в себе "похожий угол отклонения от адекватности и левел придурковатости чувства юмора".

В 2021 году Jerry Heil устроила свадьбу с самой собой. Певица объяснила поклонникам, что сологамия – классный шаг в отношениях с собой.

Кадры с церемонии Jerry Heil опубликовала в сети: смотрите видео

Долгое время Jerry Heil не делилась деталями о своей личной жизни. А осенью 2023 года поразила поклонников новостью – она уже год в счастливых отношениях. Jerry Heil поздравила возлюбленного с годовщиной.

Имени избранника Jerry Heil не раскрыла. В то же время заметила, что он – не из шоубиза. Также Jerry Heil не ответила, украинец ли ее возлюбленный.. Поклонники предположили, что, возможно, влюбленные познакомились в США. В Бостоне Jerry Heil училась в престижном музыкальном колледже Беркли.