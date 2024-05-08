У вівторок, 7 травня, Jerry Heil разом з alyona alyona виступила на сцені півфіналу Євробачення-2024 року. Виступ був фантастичним, і дівчата пройшли у гранд-фінал пісенного конкурсу. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя Jerry Heil.

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Яким був шлях Jerry Heil до щасливої love story

Jerry Heil не приховувала від шанувальників, що тривалий час не зустрічала "своєї" людини. Співачка зізналася, що ставиться до потенційних партнерів насторожено, бо неодноразово "натикалася на підводне каміння". Jerry Heil наголошувала: її хотіла використати. Водночас артистка додавала: вона відкрита до стосунків.

Декілька років тому Jerry Heil вийшла на новий рівень відвертості з шанувальниками й розповіла, що досі цнотлива. Вона зауважила, що зробила це, аби люди, схожі на неї, розуміли, що це – нормально.

Якщо я маю такі проблеми та комплекси, то я не одна така. Мені потрібно було цю тему підняти для того, щоб такі люди, як і я, не соромилися та розуміли, що це нормально,

– наголосила Jerry Heil.



Jerry Heil розповідає про особисте рідко, але відверто / Фото з інстаграму співачки

Згодом Jerry Heil розповіла, яку людину хоче бачити поруч. Зокрема, обранець співачки має мати живий розум та живу душу, бути чуйним, брати відповідальність за свої слова та віднайти у собі "схожий кут відхилення від адекватності та левел придуркуватості почуття гумору".

У 2021 році Jerry Heil влаштувала весілля із самою собою. Співачка пояснила шанувальникам, що сологамія – класний крок в стосунках з собою.

Кадри з церемонії Jerry Heil опублікувала у мережі: дивіться відео

Тривалий час Jerry Heil не ділилася деталями про своє особисте життя. А восени 2023 року вразила шанувальників новиною – вона вже рік у щасливих стосунках. Jerry Heil привітала коханого з річницею.

Імені обранця Jerry Heil не розкрила. Водночас зауважила, що він – не з шоубізу. Також Jerry Heil не відповіла, чи її коханий – українець. Шанувальники припустили, що, можливо, закохані познайомилися у США. У Бостоні Jerry Heil навчалася у престижному музичному коледжі Берклі.