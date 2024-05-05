"Я ним одержима": як склалося особисте життя неймовірної Адель

Популярна британська співачка Адель 5 травня святкує свій 36-й день народження. За останні роки в житті геніальної виконавиці багато чого змінилося – вона схудла, повернулася на сцену і знайшла справжнє кохання.

У житті Адель було дві історії кохання. Більше про них – читайте у матеріалі Love24.

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Важке рішення про розлучення

У 2011 році 23-річна Адель вийшла заміж за старшого від неї на 13 років власника інвестиційно-холдингової компанії Саймона Конеккі, а через рік у пари народився син Анджело. Про те, яким було сімейне життя подружжя, майже нічого не відомо, адже співачка не любить говорити про особисте.

У 2019 році з'ясувалося, що Адель розлучилася з Конеккі. Згодом вона розповідала, що довго не могла наважитися на це рішення і взагалі їй було соромно. Співачку з малечку вчили, що потрібно робити все, щоб зберегти шлюб. Однак зірка вирішила, що хоче, аби її син бачив, яким є справжнє кохання. Очевидно, між ними з Конеккі його не було.

Тоді Адель шокував усіх й іншою новиною – вона йде зі сцени. Володарка багатьох премій "Греммі" вирішила поставити музичну кар'єру на паузу й присвятити себе вихованню сина. Материнство для Адель дуже важливе, саме в ньому вона черпає сили на натхнення.

Кардинальні зміни в житті і нове кохання

Та вже за кілька років володарка титулу "золотий голос" Великої Британії знову приголомшила фанів. Співачка скинула 45 кілограмів і кардинально змінилася. Зірка зізналася, що почала займатися спортом не заради схуднення, а тому, що хотіла бути витривалішою та здоровішою. Крім того, легендарна зірка вирішила повернутися на сцену.

Та навіть це були не головні зміни у житті Адель, адже найважливіше те, що у її серці знову появився коханий чоловік. Співачка все частіше почалася з'являтися на публіці зі спортивним агентом Річем Полом. На початку 2022 року вона позувала на червоній доріжці з діамантовою каблучкою на безіменному пальці, чим спровокувала хвилю чуток про заручини.

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В одному з інтерв'ю Адель зізналася, що вони з Річем познайомилися на вечірці, коли сама співачка була трішки п'яною.

Ти хочеш підписати зі мною контракт? Я тепер спортсменка,

– сказала Адель у той вечір до спортивного агента.

Так це кумедне знайомство переросло у щирі почуття. Наприкінці 2022 року, коли Річ святкував 41-й день народження, Адель мала концерт. Вона знайшла кілька хвилин, щоб зі сцени зворушливо привітати коханого і заспівати йому "Happy Birthday".

"Я люблю тебе більше за життя. Ми вітаємо тебе з днем народження", – сказала співачка під час концерту.



Адель та її чоловік Річ Пол / Фото Getty Images

У 2023 році Адель нарешті підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

Я ніколи не була так закохана, я одержима ним,

– казала співачка.

У інтерв'ю Адель наголошувала, що саме у стосунках з Річем полюбила себе. То ж ми вітаємо співачку з днем народження й бажаємо кохати й бути коханою.