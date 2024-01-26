Нагоскі розповіла, що багато пар звертаються до неї з запитом: як часто потрібно займатися сексом. Педагогиня наголошує, що спроба підвести своє інтимне життя під якусь статистику – найгірша з ідей.

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Дослідження показують, що пари можуть бути однаково щасливими або однаково нещасними, коли займаються сексом щодня або – лише раз на тиждень.

Водночас Нагоскі називає 5 ознак, що ваше сексуальне життя – чудове

Спілкування

Дослідження показали, що пари, які обговорюють свій секс, отримують від нього набагато більше задоволення, аніж ті, хто грають у мовчання. Чесність – найкраща політика.

Нагоскі наголошує, що обговорювати варто навіть ті теми, які спершу здаються табу. Це – лише покращить стосунки.

Допитливість

Бажання експериментувати під час сексу й готовність втілювати у житті інтимні фантазії партнера або партнерки. Для цього варто позбутися стереотипу, що існує правильна або неправильна поведінка під час сексу.

Задоволення як пріоритет

Головне завдання сексу – насолода тут та зараз від близькості з партнером або партнеркою. Поспішати тут не варто. А іноді потрібно докласти додаткових зусиль. Усе, що має сенс – чи подобається вам секс, яким ви займаєтеся.

Прийняття змін

З часом наші тіла змінюються, і це – нормально. Однак це не має впливати на сексуальне життя.

Ніжність

Чим більше у стосунках довіри та ніжності, тим кращий секс. Партнери розуміють одне одного. Слухають та чують. Намагаються зробити все, аби кохана людина отримала задоволення.