Все почалося з того, що у мережі чоловік на ім'я Вільям розповів свою історію. До весілля вони з майбутньою дружиною – Кеті – не займалися сексом. Це було рішення Кеті, й Вільям поважав його.

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Перша шлюбна ніч почалася просто чудово. Однак коли Кеті відчула наближення оргазму, вона раптом запанікувала. Почала плакати та тремтіти. Вільям був просто шокований. Він не робив нічого, що могло б скривдити кохану або завдати їй болю.

Кеті зізналася, що це – не перший такий випадок у її житті. Загалом секс подобається жінці. Однак наближення оргазму стає причиною панічної атаки. Кеті дуже страждає від того, що не може зайнятися сексом з чоловіком. За словами Вільяма, дружина почувається просто жахливо й весь час плаче. Жодних травм, які могли б спричинити таку реакцію на оргазм, Кеті пригадати не може.

Що каже психолог

Психолог Несс Купер зауважує, що страх перед оргазмом – набагато поширеніший, аніж може здаватися. Часто його причиною може стати фізичний дискомфорт. Зокрема, деякі люди під час оргазму відчувають тазовий спазм. Також однією з найпоширеніших причин є хвороба ендометріоз.

Однак варто зважати й на психологічний фактор. Причиною страху перед оргазмом може бути травма, яку людина пережила у минулому. До слова, вона не обов'язково має бути пов'язана з сексуальним життям або стосунками з партнером або партнеркою.

Наприклад, горе може часом проявлятися в спальні, а оргазми можуть викликати несподівані емоції, такі як смуток. Це тому, що мозок переробляє задоволення та біль дуже пов'язані,

– мовиться у повідомленні.

Щоб подолати страх, Несс рекомендує під час сексу не зосереджуватися на думці, що оргазм от-от настане. Краще абстрагуватися і подумати про щось приємне, що станеться згодом. Окрім того, можна поекспериментувати під час сексу. Зокрема, робити регулярні паузи під час процесу.