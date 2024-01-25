Все началось с того, что в сети мужчина по имени Уильям рассказал свою историю. До свадьбы они с будущей женой – Кэти – не занимались сексом. Это было решение Кэти, и Уильям уважал его.

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Первая брачная ночь началась просто замечательно. Однако когда Кэти почувствовала приближение оргазма, она вдруг запаниковала. Начала плакать и дрожать. Уильям был просто шокирован. Он не делал ничего, что могло бы обидеть любимую или причинить ей боль.

Кэти призналась, что это – не первый такой случай в ее жизни. В целом секс нравится женщине. Однако приближение оргазма становится причиной панической атаки. Кэти очень страдает от того, что не может заняться сексом с мужем. По словам Уильяма, жена чувствует себя просто ужасно и все время плачет. Никаких травм, которые могли бы вызвать такую реакцию на оргазм, Кэти припомнить не может.

Что говорит психолог

Психолог Несс Купер замечает, что страх перед оргазмом – гораздо более распространен, чем может казаться. Часто его причиной может стать физический дискомфорт. В частности, некоторые люди во время оргазма испытывают тазовый спазм. Также одной из самых распространенных причин является болезнь эндометриоз.

Однако стоит учитывать и психологический фактор. Причиной страха перед оргазмом может быть травма, которую человек пережил в прошлом. К слову, она не обязательно должна быть связана с сексуальной жизнью или отношениями с партнером или партнершей.

Например, горе может порой проявляться в спальне, а оргазмы могут вызывать неожиданные эмоции, такие как грусть. Это потому, что мозг перерабатывает удовольствие и боль очень связаны,

– говорится в сообщении.

Чтобы преодолеть страх, Несс рекомендует во время секса не сосредотачиваться на мысли, что оргазм вот-вот наступит. Лучше абстрагироваться и подумать о чем-то приятном, что произойдет позже. Кроме того, можно поэкспериментировать во время секса. В частности, делать регулярные паузы во время процесса.