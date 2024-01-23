Гинеколог Оксана Негрич поделилась советами, как сделать секс более комфортным.

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Как избежать боли во время секса

Не спешите. Иногда вы можете быть готовы к прекрасному сексу всего за минуту, но в большинстве случаев нужна прелюдия. Женский организм должен быть достаточно возбужденным, а влагалище – увлажненным.

Слишком много увлажнения не бывает. Даже если вы придерживались предыдущего правила и влагалище уже достаточно увлажнилось, при вхождении полового члена все равно может возникнуть сухость. В таком случае нужно добавить лубрикант. Это гораздо лучший вариант, чем терпеть дискомфорт.

Выбирайте качественные средства без лишних добавок и ароматизаторов, чтобы избежать раздражения и аллергических реакций,

– посоветовала врач.

Попробуйте другую позицию. Некоторые секс-позы значительно болезненнее, чем другие. Например, в позиции, когда женщина стоит на коленях, а мужчина сзади, проникновение глубже, соответственно – болевые ощущения могут быть сильнее. Попробуйте заниматься любовью в позе, в которой вы сможете контролировать темп и глубину – женщина сверху, миссионерская или поза ложки (сзади на боку).

Используйте дополнительные аксессуары. Если вы уже попробовали разные позиции, но ничего не помогло, то используйте обычную подушку под ягодицы или поперек. Это поможет снизить ощущение напряжения и дискомфорт в суставах и мышцах, а также изменит угол проникновения.

Также можете попробовать использовать секс-игрушки для большего удовольствия.



Важные условия для комфортного секса / Фото Los Muertos Crew, Pexels

Создайте комфортную среду для секса. Иногда трудно полностью расслабиться и насладиться моментом, поэтому приятная атмосфера является залогом хорошего секса. Включите спокойную музыку, зажгите свечи, настройте комфортную температуру. Это позволит вам чувствовать себя спокойнее и сосредоточиться на моменте.

Опорожнение мочевого пузыря и теплая ванна перед половым актом помогут уменьшить неприятные ощущения. Иногда допустимо употребление безрецептурных обезболивающих средств, но злоупотреблять категорически не рекомендую,

– подчеркнула Негрич.

Если после полового акта возникло жжение – приложите к вульве лед, но обязательно заверните его в полотенце.

Будьте откровенны. Честно скажите партнеру о своих болевых ощущениях. Возможно, вам следует изменить частоту, скорость или темп. Если же вы решаетесь на эксперименты, то после обязательно обсудите, что вам понравилось, а что нет.

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Делайте перерывы. Боль может означать, что ваше тело нуждается в перерыве между половыми актами. Прислушайтесь к себе и попробуйте другие варианты: массаж, внешнюю стимуляцию или просто объятия и поцелуи.

Не заставляйте себя. Запомните – вы не должны терпеть боли во время секса и делать то, что вам не нравится. В перспективе это только усугубит ваши отношения с партнером.

Заметим, если боль возникает регулярно, а со временем даже усиливается, лучше обратиться к врачу.