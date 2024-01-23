О похождениях мужа узнали все

Женщина выставила на улицу у дома матрас и расписала его красной краской. Очевидно, это именно тот матрас, на котором ее муж занимался сексом с другой.

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Женщина была настолько обижена и зла, что не могла все удержать в себе. Она решила рассказать о похождениях мужа всем соседям и таким образом унизить его. Буквы были большими, так что текст можно было заметить еще издалека.

На нем было такое послание: "Я сменила замки (его имя). Отнеси кровать в дом (ее имя). Проститутка. Я с тобой расстаюсь. Я рассказала детям, что ты делал в нашей кровати, и они больше не любят папу".



Женщина выставила на улицу матрас и унизила мужа перед соседями / Фото Reddit

Этим текстом женщина ясно дала понять, что извинений не принимает и намерена расстаться с мужем.

Некоторые осудили женщину, потому что она втянула детей

Но эту "записку" увидели не только муж и соседи. Кто-то выложил ее на американский форум Reddit, где пользователи обсуждают разные темы. Некоторые люди не поняли такую импульсивную месть женщины и осудили ее из-за того, что она все рассказала детям: "По-моему, стыдить своего партнера за измену – это нормально. Однако ваши дети заслуживают хороших отношений со своим отцом, а не того, чтобы его клеветали за то, что не имеет к ним никакого отношения".

Но были и те, которые с пониманием отнеслись к действиям женщины: "Честно говоря, вы не можете ожидать, что женщина будет рациональной, когда она только что узнала, что любовь ее жизни трахнула кого-то другого в ее постели".

Кроме того, некоторые отметили, что были в такой ситуации в детстве и хотели бы, чтобы родители обо всем им рассказали.