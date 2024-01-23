Про походеньки чоловіка дізналися усі

Жінка виставила на вулицю біля будинку матрац і обписала його червоною фарбою. Очевидно, це саме той матрац на якому її чоловік займався сексом з іншою.

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Жінка була настільки ображена і зла, що не могла втримати усе в собі. Вона вирішила розповісти про походеньки чоловіка усім сусідам й у такий спосіб принизити його. Літери були великими, то ж текст можна було помітити ще здалеку.

На ньому було таке послання: "Я змінила замки (його ім'я). Віднеси ліжко до дому (її ім'я). Повія. Я з тобою розлучаюся. Я розповіла дітям, що ти робив у нашому ліжку, і вони більше не люблять тата".



Жінка виставила на вулицю матрац і принизила чоловіка перед сусідами / Фото Reddit

Цим текстом жінка ясно дала зрозуміти, що вибачень не приймає і має твердий намір розлучитися з чоловіком.

Дехто засудив жінку, бо вона втягнула дітей

Та цю "записку" побачили не тільки чоловік і сусіди. Хтось виклав її на американський форум Reddit, де користувачі обговорюють різні теми. Деякі люди не зрозуміли таку імпульсивну помсту жінки й засудили її через те, що вона все розповіла дітям: "На мою думку, соромити свого партнера за зраду – це нормально. Однак ваші діти заслуговують на хороші стосунки зі своїм батьком, а не на те, щоб його наклепували за щось, що не має до них жодного стосунку".

Та були й ті, які з розумінням поставилися до дій жінки: "Чесно кажучи, ви не можете очікувати, що жінка буде раціональною, коли вона щойно дізналася, що кохання її життя тра*нуло когось іншого в її ліжку".

Крім того, дехто зазначив, що був у такій ситуації в дитинстві й хотів би, аби батьки про все йому розповіли.