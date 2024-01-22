Макацарія не часто ділиться деталями особистого життя у мережі. Однак він не забуває публікувати шанувальникам на радість романтичні світлини та відео з дружиною.

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Цього разу Макацарія опублікував кадри з побачення, на яке запросив кохану. Воно відбулося у Тбілісі – у ресторані, розташованому на даху.

Закохані прибули до закладу, коли вже стемніло. Вечірнє місто, залите золотими вогнями, лише додавало прекрасному моменту романтики. Також атмосферу доповнили запалені свічки та червоні троянди.

Іраклі та Ліза насолоджувалися товариством одне одного.



Іраклі та Ліза у ресторані / Скриншот з відео

Романтичні моменти у житті Іраклі та Лізи

Іраклі вперше побачив майбутню дружину Лізу у Батумі. Це була мить, гідна діснеївських історій: кохання з першого погляду. Водночас колишній "Холостяк" зізнався, що тоді познайомився з Лізою. Однак через декілька днів написав їй в інстаграм. Так почалася прекрасна історія кохання.

У 2022 році Іраклі освідчився коханій. Як справжній романтик він зібрав близьких людей на гірській вершині. Додали моменту урочистості романтичні декорації. Коли Ліза пройшла коридором з повітряних кульок у вигляді серця, Іраклі опустився на одне коліно й запропонував коханій стати його дружиною.