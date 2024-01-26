Нагоски рассказала, что многие пары обращаются к ней с запросом: как часто нужно заниматься сексом. Педагогиня подчеркивает, что попытка подвести свою интимную жизнь под какую-то статистику– худшая из идей.

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Исследования показывают, что пары могут быть одинаково счастливы или одинаково несчастны, когда занимаются сексом ежедневно или – всего раз в неделю.

В то же время Нагоски называет 5 признаков, что ваша сексуальная жизнь – замечательная

Общение

Исследования показали, что пары, которые обсуждают свой секс, получают от него гораздо большее удовольствие, чем те, кто играют в молчание. Честность – лучшая политика.

Нагоски отмечает, что обсуждать стоит даже те темы, которые сначала кажутся табу. Это – только улучшит отношения.

Любознательность

Желание экспериментировать во время секса и готовности воплощать в жизни интимные фантазии партнера или партнерши. Для этого следует избавиться от стереотипа, что существует правильное или неправильное поведение во время секса.

Удовлетворение как приоритет

Главная задача секса – удовольствие здесь и сейчас от близости с партнером или партнершей. Торопиться здесь не стоит. А иногда нужно приложить дополнительные усилия. Все, что имеет смысл – нравится ли вам секс, которым вы занимаетесь.

Принятие изменений

Со временем наши тела меняются, и это – нормально. Однако это не должно влиять на сексуальную жизнь.

Нежность

Чем больше в отношениях доверия и нежности, тем лучше секс. Партнеры понимают друг друга. Слушают и слышат. Пытаются сделать все, чтобы любимый человек получил удовольствие.