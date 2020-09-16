Модний будинок Louis Vuitton випустить фотоальбом. Він входить до серії книжок будинку Fashion Eye. До нього увійдуть фото, авторами яких буде український дует Synchrodogs.

Французький дім моди Louis Vuitton випускає з 2016 року фотоальбоми Fashion Eye. Вони стосуються певного міста, місця чи країни. Фото для них роблять найталановитіші фотографи. 8 жовтня такий альбом вийде і про Україну. Ролик-тизер опублікували в ютубі.

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Світлини для українського альбому зробив український фотодует Synchrodogs. Унікальні знімки будуть присвячені взаємозв'язку людини з природою і тому, як вони змінюють один одного. В книжці представлений проєкт Slightly Altered, що знятий в Карпатах.

Synchrodogs – дует Романа Новена й Тані Щеглової. Їх часто можна зустріти, коли вони досліджують українські Карпати на мотоциклі. Серія Slightly Altered – результат кількох подорожей Карпатами. Вона пропонує свіжий погляд на інтимні стосунки між людьми й природою, а також міркує про її стрімкий шлях до катастрофи, – написано в книжці.

Автори також зазначили, що за допомогою фотопроєкту вони хочуть засудити вирубку лісів і таким чином привернути увагу суспільства до прекрасних видів рослин і тварин, що зникають. "Це оригінальний погляд на довкілля, сповнений мрій і любові", – пишуть в книжці.

Таня і Роман розповіли, що могли знімати і не про Карпати, але оскільки вони там народились і виросли, це було для них важливо. До слова, над проектом вони працювали три роки.

Дивитися відео Louis Vuitton Fashion Eye Ukraine by Synchrodogs онлайн: