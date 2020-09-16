Louis Vuitton випустить фотоальбом про Україну: цікаві подробиці та відео
Модний будинок Louis Vuitton випустить фотоальбом. Він входить до серії книжок будинку Fashion Eye. До нього увійдуть фото, авторами яких буде український дует Synchrodogs.
Французький дім моди Louis Vuitton випускає з 2016 року фотоальбоми Fashion Eye. Вони стосуються певного міста, місця чи країни. Фото для них роблять найталановитіші фотографи. 8 жовтня такий альбом вийде і про Україну. Ролик-тизер опублікували в ютубі.
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Світлини для українського альбому зробив український фотодует Synchrodogs. Унікальні знімки будуть присвячені взаємозв'язку людини з природою і тому, як вони змінюють один одного. В книжці представлений проєкт Slightly Altered, що знятий в Карпатах.
Synchrodogs – дует Романа Новена й Тані Щеглової. Їх часто можна зустріти, коли вони досліджують українські Карпати на мотоциклі. Серія Slightly Altered – результат кількох подорожей Карпатами. Вона пропонує свіжий погляд на інтимні стосунки між людьми й природою, а також міркує про її стрімкий шлях до катастрофи, – написано в книжці.
Автори також зазначили, що за допомогою фотопроєкту вони хочуть засудити вирубку лісів і таким чином привернути увагу суспільства до прекрасних видів рослин і тварин, що зникають. "Це оригінальний погляд на довкілля, сповнений мрій і любові", – пишуть в книжці.
Таня і Роман розповіли, що могли знімати і не про Карпати, але оскільки вони там народились і виросли, це було для них важливо. До слова, над проектом вони працювали три роки.
Дивитися відео Louis Vuitton Fashion Eye Ukraine by Synchrodogs онлайн: