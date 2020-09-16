Модный дом Louis Vuitton выпустит фотоальбом. Он входит в серию книг дома Fashion Eye. В него войдут фото, авторами которых будет украинский дуэт Synchrodogs.

Французский дом моды Louis Vuitton выпускает с 2016 года фотоальбомы Fashion Eye. Они касаются определенного города, места или страны. Фото для них делают самые талантливые фотографы. 8 октября такой альбом выйдет и об Украине. Ролик-тизер опубликовали в ютубе.

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Фотографии для украинского альбома сделал украинский фотодуэт Synchrodogs. Уникальные снимки будут посвящены взаимосвязи человека с природой и тому, как они меняют друг друга. В книге представлен проект Slightly Altered, снятый в Карпатах.

Synchrodogs – дуэт Романа Новена и Тани Щегловой. Их часто можно встретить, когда они исследуют украинские Карпаты на мотоцикле. Серия Slightly Altered– результат нескольких путешествий по Карпатам. Она предлагает свежий взгляд на интимные отношения между людьми и природой, а также рассуждает о их стремительном пути к катастрофе,

– написано в книге.

Авторы также отметили, что с помощью фотопроекта они хотят осудить вырубку лесов и таким образом привлечь внимание общества к прекрасным видам растений и исчезающих животных. "Это оригинальный взгляд на окружающую среду, полный мечтаний и любви", – пишут в книге.

Таня и Роман рассказали, что могли снимать и не о Карпатах, но поскольку они там родились и выросли, это было для них важно. К слову, над проектом они работали три года.

Смотрите видео Louis Vuitton Fashion Eye Ukraine by Synchrodogs онлайн: