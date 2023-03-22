Україна перейде на літній час: якою буде різниця з іншими країнами

У ніч з 26 на 27 березня Україна перейде на літній час. Як і щороку, о 4 годині ранку годинники переведуть на годину вперед. Через це різниця у час з іншими країнами також зміниться.

У час війни мільйони українців виїхали за кордон, зокрема в країни Європейського Союзу. Там вже давно хотіли відмовитися від переходу на літній та зимовий часи, але наразі така традиція зберігається. Тому українці, які вимушено виїхали з країни, також переведуть свої годинники. Яка буде різниця в часі – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Якою буде різниця з іншими країнами після переведення годинників

Оскільки Європа також переведе годинники, то різниця в часі з Україною залишиться такою, як є зараз.

Мінус одна година (в Україні – 8:00, в цих країнах – 7:00): Австрія, Бельгія, Данія, Хорватія, Чехія, Іспанія, Франція, Нідерланди, Люксембург, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, Швеція, Угорщина, Італія, Мальта, Норвегія.

(в Україні – 8:00, в цих країнах – 7:00): Австрія, Бельгія, Данія, Хорватія, Чехія, Іспанія, Франція, Нідерланди, Люксембург, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, Швеція, Угорщина, Італія, Мальта, Норвегія. Такий час, як в Україні: Болгарія, Естонія, Фінляндія, Греція, Литва, Латвія, Румунія, Кіпр.

Болгарія, Естонія, Фінляндія, Греція, Литва, Латвія, Румунія, Кіпр. Мінус дві години (в Україні – 8:00, в цих країнах – 6:00): Ірландія, Португалія.

(в Україні – 8:00, в цих країнах – 6:00): Ірландія, Португалія. В Україні – 8:00, в США – 2:00.

– 2:00. В Україні – 8:00, в Японії – 14:00.

– 14:00. В Україні – 8:00, в Грузії – 9:00.

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Зазначимо, на смартфонах, ноутбуках та інших гаджетах час переводиться самостійно, але на кнопкових телефонах чи настінних годинниках потрібно самостійно зробити це ввечері 26 березня. Так ви зменшите шанси запізнитися вранці на роботу або не пропустите інші важливі справи.