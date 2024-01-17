Орхідеї можна повернути гарний вигляд: що допоможе позбутися м'якого листя

Якщо ваша орхідея має зелене, яскраве та блискуче листя, то вона здорова. Однак при неправильному догляді воно може стати м'яким та млявим.

Зокрема, до цього призводять такі помилки: неправильний полив та висока температура повітря. Шкідники та хвороби – також одні із причин. Детальніше про це розповість 24 Канал.

До речі Простий розчин допоможе позбутися гнилого коріння і зів'ялого листя орхідеї: як його приготувати

Висока температура повітря

Орхідея важко переносить жарке літо. Адже прямі сонячні промені можуть обпекти рослину, через що зморщуються листочки. У них виділяється та кількість вологи, яку не встигає поглинути коріння. Тому листя стає м'яким.

Однак у цьому випадку орхідеї можна повернути гарний вигляд. Вазон потрібно переставити у більш затінене місце та ретельно обприскати листя.

Неправильний полив

Листя може зів'янути через перезволоження або через недостачу води. Якщо ви пересушили землю, то поставте орхідею у теплу воду на пів години. Після того залиште рослину на деякий час, аби зникла зайва вода.

Якщо ж ви перезволожили землю, то коріння орхідеї почне гнити. У такому випадку рослину потрібно терміново пересадити. Перед тим обов'язково позбудьтеся гнилого коріння та промийте вазон водою.

Поради, які допоможуть позбутися м'якого листя орхідеї / Фото Canva

Хвороби та шкідники

Вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції часто стають причиною того, що в орхідеї починає в'янути листя. Найперше слід забрати рослину від інших вазонів, щоб не заразити їх. Далі орхідею потрібно лікувати.

Для того, щоб позбутися бактеріальних інфекцій, рідше поливайте орхідею та слідкуйте за тим, щоб у кімнаті не було занадто волого. Крім того, позбудьтеся пошкодженої ділянки та продезінфікуйте її.

Місця, які були уражені вірусною або грибковою інфекцією також потрібно видалити та обробити.

Який розчин допоможе позбутися гнилого коріння та зів'ялого листя