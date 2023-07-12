Зайшли надто далеко: 5 знаменитостей, кар'єра яких пішла вниз через невдалу пластику

Зірки попри популярність йдуть на зміни зовнішності та пластичні операції. Та ті не завжди йдуть на користь – розповідаємо далі про знаменитостей, кар'єра яких зіпсувалась через пластику, що зайшла надто далеко.

Вигадані стандарти краси можуть надто тиснути на дівчат і жінок. Та навіть зміни у собі не догоджають вимогливій публіці, тож пластика не завжди є виходом і правильним рішенням. 24 Канал розповість про зірок, які опинилися на межі через операції.

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Кім Бейсінгер

69-річна акторка ніколи не коментувала, чи змінювала зовнішність. Та пластичні хірурги помітили, що її обличчя стало гладким та неприродно підтягнутим. Ймовірно, Кім користувалась уколами ботоксу та філерів. Кім Бейсінгер отримала Оскар у 1997 році, та востаннє її бачили на екранах у 2017 – тоді вийшов фільм "П'ятдесят відтінків темряви", де акторка зіграла Елену.



Зірки до та після пластики / Колаж 24 Канал

Лара Флін Бойл

Зірка серіалу "Твін Пікс" стала невпізнанною: фани помітили, як її губи збільшилися, а риси обличчя кардинально змінилися. Лара не підтверджувала операції чи уколи краси, але неприродну підтяжку обличчя неможливо не помітити. Акторка рідко з'являється на екранах після фільму "Люди в чорному 2".



Зірки до та після пластики / Колаж 24 Канал

Лінда Євангеліста

Знаменита модель стояла в одному ряді з Сінді Кроуфорд та Наомі Кемпбелл, поки у 2016 році не наважилась на невдалу контурну пластику, яка змінила її до невпізнання. Лінда зробила ще дві коригувальні операції, які не виправили результату. Зірка не виходила на публіку та приховувала своє обличчя багато років, але два роки тому зізналась про жахливі наслідки пластики та подала в суд на компанію, яка до цього причетна.



Зірки до та після пластики / Колаж 24 Канал

Торі Спеллінг

Акторка та модель, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" володіла унікальною зовнішністю, але вирішила зробити ринопластику та операцію на груди. Пластичні хірурги помічають більше змін на її обличчі, але Торі спростовує ці заяви. Торі Спеллінг опинилась на межі банкрутства через те, що її кар'єра зруйнувалась. Зараз вона заробляє на своїх книжках, рекламі у мережах та програмах, де працює ведучою.



Зірки до та після пластики / Колаж 24 Канал

Мег Раян

Успішна акторка заявляла, що не думає про пластичні операції, хоч експерти помітили зовсім інше. Хірурги відзначали підтяжку обличчя та велику кількість філерів у щоках, що зробило її очі меншими. Також змінилась текстура її шкіри обличчя. Тепер Мег Раян майже не з'являється на телебаченні та у фільмах.



Зірки до та після пластики / Колаж 24 Канал