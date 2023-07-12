Вымышленные стандарты красоты могут сильно давить на девушек и женщин. Но даже изменения в себе не угождают требовательной публике, так что пластика не всегда является выходом и правильным решением. 24 Канал расскажет о звездах, оказавшихся на грани из-за операций.

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Ким Бейсингер

69-летняя актриса никогда не комментировала, изменяла ли внешность. Но пластические хирурги заметили, что лицо ее стало гладким и неестественно подтянутым. Вероятно, Ким пользовалась уколами ботокса и филеров. Ким Бейсингер получила Оскар в 1997 году, и последний раз ее видели на экранах в 2017 – тогда вышел фильм "Пятьдесят оттенков тьмы", где актриса сыграла Елену.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24 Канал

Лара Флинн Бойл

Звезда сериала "Твин Пикс" стала до неузнаваемости: фаны заметили, как ее губы увеличились, а черты лица кардинально изменились. Лара не подтверждала операции или уколы красоты, но неестественную подтяжку лица не заметить. Актриса редко появляется на экранах после фильма "Люди в черном 2".



Звезды до и после пластики / Коллаж 24 Канал

Линда Евангелиста

Знаменитая модель стояла в одном ряду с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, пока в 2016 году не решилась на неудачную контурную пластику, изменившую ее до неузнаваемости. Линда сделала еще две корректирующие операции, которые не исправили результат. Звезда не выходила на публику и скрывала свое лицо много лет, но два года назад призналась ужасными последствиями пластики и подала в суд на компанию, которая к этому причастна.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24 Канал

Тори Спеллинг

Актриса и модель, звезда сериала "Беверли-Гиллз, 90210" обладала уникальной внешностью, но решила сделать ринопластику и операцию на грудь. Пластические хирурги подмечают больше изменений на ее лице, но Тори опровергает эти заявления. Тори Спеллинг оказалась на грани банкротства из-за того, что ее карьера разрушилась. Сейчас она зарабатывает на своих книгах, в рекламе в сетях и программах, где работает ведущей.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24 Канал

Мег Райан

Успешная актриса заявляла, что не думает о пластических операциях, хотя эксперты заметили совсем другое. Хирурги отмечали подтяжку лица и большое количество филлеров в щеках, что сделало ее глаза меньше. Также изменилась текстура ее кожи. Теперь Мэг Райан почти не появляется на телевидении и в фильмах.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24 Канал