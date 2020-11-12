Успішна телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре замилувала мережу романтичною світлиною з коханим. Вона часто ділиться спільними світлинами, де позує разом із чоловіком, танцівником Андрієм Диким.

Новий кадр, який привернув увагу шанувальників, з'явився на особистій сторінці Лілії в інстаграмі. Вона також розповіла про значення у її житті дат та поділилася, як разом із Андрієм подала заяву на одруження до РАЦСу.

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Нове фото Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Лілія Ребрик оприлюднила світлину, яка була зроблена, ймовірно, на якомусь святкуванні. Закохані щиро усміхаються та насолоджуються чудовим вечором. Андрій ніжно обіймає дружину. Вони перебувають у щасливому шлюбі та виховують двох доньок. Після одруження парі вдається зберігати пристрасть у стосунках, розуміння та завжди знаходити час один для одного.



Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram / @liliia.rebrik

Що Лілія Ребрик написала в дописі?

У середу, 11.11.2020, за словами астрологів, була енергетично сильна дата. Ребрик у дописі пригадала, що дев'ять років тому саме в цей день вона з коханим планували подавати в РАЦС заяву на шлюб. Потім пара подумала, чому чекати і, прогулюючись 7 листопада, вирішила зробити цей важливий крок у житті прямо тієї миті.

Закохані керувалися принципом: "Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні". Телеведуча впевнена, що все склалося саме так, як мало бути. Проте число 11 листопада вона завжди згадує з усмішкою.

Тепер цю дату можна було удосконалити і 11.11 об 11:11 треба було загадати бажання. Та в цей час у мене були зйомки і я не зробила цього. Але точно знаю, що займаюся улюбленою справою, вдома чекають кохані люди, яких я дико люблю,

– написала в дописі акторка.

Також вона наголосила, що не можна гаяти часу. Потрібно мріяти, посилати думки в космос, планувати і діяти. І ніколи не можна забувати про те, що бажання мають здатність здійснюватися.