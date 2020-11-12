Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть романтической фотографией с любимым. Она часто делится общими фотографиями, где позирует вместе с мужем, танцовщиком Андреем Диким.

Новый кадр, который привлек внимание поклонников, появился на личной странице Лилии в инстаграме. Она также рассказала о значении в ее жизни дат и поделилась, как вместе с Андреем подала заявление на бракосочетание в ЗАГС.

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Новое фото Лилии Ребрик и Андрея Дикого

Лилия Ребрик обнародовала фотографию, которая была сделана, вероятно, на каком-то праздновании. Влюбленные искренне улыбаются и наслаждаются прекрасным вечером. Андрей нежно обнимает жену. Они состоят в счастливом браке и воспитывают двух дочерей. После женитьбы паре удается сохранять страсть в отношениях, понимание и всегда находить время друг для друга.



Лилия Ребрик с мужем / Instagram / @liliia.rebrik

Что Лилия Ребрик написала в посте?

В среду, 11.11.2020, по словам астрологов, была энергетически сильная дата. Ребрик в посте вспомнила, что девять лет назад именно в этот день они с любимым планировали подавать в ЗАГС заявление на брак. Потом пара подумала, зачем ждать и, прогуливаясь 7 ноября, решила сделать этот важный шаг в жизни прямо в тот миг.

Влюбленные руководствовались принципом: "Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня". Телеведущая уверена, что все сложилось именно так, как должно было быть. Однако число 11 ноября она всегда вспоминает с улыбкой.

Теперь эту дату можно было усовершенствовать и 11.11 в 11:11 надо было загадать желание. Но в это время у меня были съемки, и я не сделала этого. Но точно знаю, что занимаюсь любимым делом, дома ждут любимые люди, которых я дико люблю,

– написала в посте актриса.

Также она подчеркнула, что нельзя терять время. Нужно мечтать, посылать мысли в космос, планировать и действовать. И никогда нельзя забывать о том, что желания обладают способностью исполняться.