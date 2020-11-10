Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася сімейним фото. Вона показала, як разом з чоловіком і доньками насолоджується сонячними осінніми днями.

Лілія Ребрик отримує задоволення від кожного дня. Вона з радістю ділиться з прихильниками корисними порадами, показує варіанти стильних образів і оприлюднює кадри з особистого життя. Так, на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явилися яскраві знімки з сімейної прогулянки.

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Лілія разом із чоловіком Андрієм і доньками – Поліною та Діаною зробили декілька фотографій на тлі осінніх дерев. Вони щиро усміхалися, раділи кожному моментові, коли в столиці світить яскраве сонечко та осінніми днями радує своїми промінчиками.

Образ Лілії Ребрик

Для такої маленької зйомки зірка обрала красивий і теплий look. Вона постала перед камерою у спортивному костюмі лілового кольору. Поверх oversize худі акторка одягнула стильну куртку молочного кольору. Поєднала вбрання з білими кросівками. Погода була сонячною, але прохолодною, тому Лілія одягнула на шию бежевий шарф.

Волосся красуня-блондинка вклала рівно. На обличчі вона зробила ефектний макіяж, що також привертає увагу. Очі вона підкреслила за допомогою тіней коричневих відтінків, а губи нафарбувала помадою червоного кольору.

Всім тепла та обіймів у цей неймовірно гарний осінній день,

– написала в дописі Ребрик.

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