Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась семейным фото. Она показала, как вместе с мужем и дочками наслаждается солнечными осенними днями.

Лилия Ребрик получает удовольствие от каждого дня. Она с радостью делится со сторонниками полезными советами, показывает варианты стильных образов и обнародует кадры из личной жизни. Так, на личной странице знаменитости в инстаграме появились яркие снимки с семейной прогулки.

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Лилия вместе с мужем Андреем и дочками – Полиной и Дианой сделали несколько фотографий на фоне осенних деревьев. Они искренне улыбались, радовались каждому моменту, когда в столице светит яркое солнышко и осенними днями радует своими лучиками.

Образ Лилии Ребрик

Для такой маленькой съемки звезда выбрала красивый и теплый look. Она предстала перед камерой в спортивном костюме лилового цвета. Поверх oversize худи актриса надела стильную куртку молочного цвета. Соединила наряд с белыми кроссовками. Погода была солнечной, но прохладной, поэтому Лилия надела на шею бежевый шарф.

Волосы красавица-блондинка уложила ровно. На лице она сделала эффектный макияж, что также привлекает внимание. Глаза она подчеркнула с помощью теней коричневых оттенков, а губы накрасила помадой красного цвета.

Всем тепла и объятий в этот невероятно красивый осенний день,

– написала в заметке Ребрик.

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