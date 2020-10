Успішна акторка і телеведуча Лілія Ребрик вкотре зачарувала публіку своїм аутфітом. Зірка приміряла теплий костюмчик, який чудово підійде для прохолодної осінньої погоди.

Настала холодна осінь і модниці поповнюють свої гардероби теплими речами. Багато хто надихається стилем знаменитостей, щоб завжди виглядати ефектно. Так, однією із українських зірок, які активно диктують тренди, є Лілія Ребрик. Жінка ледь не щодня публікує на особистій сторінці в інстаграмі нові світлини, де позує в актуальному вбранні.

Образ Лілії Ребрик

Зовсім нещодавно знаменитість презентувала власну колекцію осіннього вбрання в колаборації з брендом One by One. На новому знімку вона саме позувала в одному із костюмі.

Білосніжний look складався з светра з написом "Дико люблю" та широких штанів. Вбрання пошите з теплого матеріалу і точно зігріватиме у холодні осінні та зимові дні. Волосся красуня-білявка вклала рівно. На обличчя нанесла легкий макіяж, зробивши акцент на очах, а губи нафарбувала блиском пудрового кольору. Також привертає увагу акуратний французький манікюр акторки.



Лілія Ребрик у білому костюмі / Instagram / @liliia.rebrik