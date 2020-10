Успешная актриса и телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз очаровала публику своим аутфитом. Звезда примерила теплый костюмчик, который прекрасно подойдет для прохладной осенней погоды.

Наступила холодная осень и модницы пополняют свои гардеробы теплыми вещами. Многие вдохновляются стилем знаменитостей, чтобы всегда выглядеть эффектно. Да, одной из украинских звезд, которые активно диктуют тренды, является Лилия Ребрик. Женщина чуть ли не ежедневно публикует на личной странице в инстаграме новые фотографии, где позирует в актуальном наряде.

Образ Лилии Ребрик

Совсем недавно знаменитость представила собственную коллекцию осеннего наряда в коллаборации с брендом One by One. На новом снимке она именно позировала в одном из костюмов.

Белый look состоял из свитера с надписью "Дико люблю" и широких брюк. Наряд сшит из теплого материала и точно согревать в холодные осенние и зимние дни. Волосы красавица-блондинка уложила ровно. На лицо нанесла легкий макияж, сделав акцент на глазах, а губы накрасила блеском пудрового цвета. Также привлекает внимание аккуратный французский маникюр актрисы.



Лилия Ребрик в белом костюме / Instagram / @ liliia.rebrik