Успішна телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре здивувала шанувальників. Вона показала, як розважається вдома на карантині вихідного дня.

Ролик зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Оскільки в Україні ввели карантин вихідного дня, то Лілія вирішила відпочити від роботи вдома, насолодитися часом, який проводить разом з рідними.

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Проте не обійшлося без жартів. Спершу, Ребрик влаштувала затишну сімейну вечерю, а потім розважала усіх запальними танцями.

Розтяжка Лілії Ребрик

Вона одягнула чорні спортивні штани та майку, що гарно підкреслили звабливу фігуру. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику, дала можливість відпочити від щоденних макіяжів. Проте артистка знала, чим здивувати рідних. Вона перетворила вітальню на танцювальний майданчик та показала чудову фізичну форму. Зокрема, Лілія вразила багатотисячну аудиторію підписників відмінною розтяжкою. Танець телеведучої вийшов не лише запальним, а й дуже звабливим.

Ресторан вдома був, а тепер вдома є нічний клуб! І дітям весело. Мама-аніматор,

– жартівливо написала в дописі Лілія.