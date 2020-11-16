Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз удивила поклонников. Она показала, как развлекается дома на карантине выходного дня.

Ролик звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Поскольку в Украине ввели карантин выходного дня, то Лилия решила отдохнуть от работы дома, насладиться временем, которое проводит вместе с родными.

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Однако не обошлось без шуток. Сперва, Ребрик устроила уютный семейный ужин, а потом развлекала всех зажигательными танцами.

Растяжка Лилии Ребрик

Она надела черные спортивные брюки и майку, красиво подчеркнувшие обольстительную фигуру. Волосы звезда уложила ровно, а на лицо не наносила косметику, дала возможность отдохнуть от ежедневных макияжей. Однако артистка знала, чем удивить родных. Она превратила гостиную в танцевальную площадку и показала великолепную физическую форму. В частности, Лилия поразила многотысячную аудиторию подписчиков отличной растяжкой. Танец телеведущей получился не только зажигательным, но и очень соблазнительным.

Ресторан дома был, а теперь дома есть ночной клуб! И детям весело. Мама-аниматор,

– шутливо написала в заметке Лилия.