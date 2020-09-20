Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре поділилася із шанувальниками залаштунками роботи в кінематографі. Вона показала нові кадри зі зйомок третього сезону популярного серіалу "Папаньки".

Лілія опублікувала кумедні фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто показує багатотисячній аудиторії підписників цікаві моменти у своїй роботі, тому вирішила порадувати їх новою серією кумедних світлин.

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Ребрик показала фрагмент зйомок в полі, де вона позує на мотоциклі разом із колегами по серіалу. Усі мають досить смішний вигляд, тому фотографії неабияк потішили шанувальників артистки.

"Який кайф, коли робота приносить задоволення! А напишість в коментарях, ким працює ви", – йдеться у публікації акторки.

Кадри зі зйомок "Папаньки 3" / Instagram / @liliia.rebrik



Кумедна Лілія Ребрик на зйомках серіалу "Папаньки 3" / Instagram / @liliia.rebrik

Що відомо про серіал "Папаньки"?

"Папаньки" – комедійний серіал, творцями якого є "Дизель шоу". сюжет стрічки побудований на історії про чотирьох друзів, які живуть у звичайній багатоповерхівці Києва. Вони всі кардинально різні та кожен має свої життєві клопоти і курйози, які пов'язані з сімейним життям. У третьому сезоні серіалу на молодих татусів чекатимуть нові пригоди. А впоратися з ними допомагатимуть їхні другі половинки.

Головні актори і ролі: