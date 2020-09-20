Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз поделилась с поклонниками закулисными работами в кинематографе. Она показала новые кадры со съемок третьего сезона популярного сериала "Папаньки".

Лилия опубликовала забавные фото на личной странице в инстаграме. Она часто показывает многотысячной аудитории подписчиков интересные моменты в своей работе, поэтому решила порадовать их новой серией забавных фотографий.

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Ребрик показала фрагмент съемок в поле, где она позирует на мотоцикле вместе с коллегами по сериалу. Все имеют довольно смешной вид, поэтому фотографии изрядно порадовали поклонников артистки.

"Какой кайф, когда работа доставляет удовольствие! А напишите в комментариях, кем работает Вы", - говорится в публикации актрисы.

Кадры со съемок "Папаньки 3" / Instagram / @liliia.rebrik



Забавная Лилия Ребрик на съемках сериала "Папаньки 3" / Instagram / @liliia.rebrik

Что известно о сериале "Папаньки"?

"Папаньки" – комедийный сериал, создателями которого являются "Дизель шоу". Сюжет ленты построен на истории о четырех друзьях, которые живут в обычной многоэтажке Киева. Они все кардинально разные и каждый имеет свои жизненные хлопоты и курьезы, которые связаны с семейной жизнью. В третьем сезоне сериала молодых пап ждут новые приключения. А справиться с ними будут помогать их вторые половинки.

Главные актеры и роли: