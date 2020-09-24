Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик поділилася кумедним роликом зі зйомок третього сезону серіалу "Папаньки 3". Видно, що артистка рада повернутися до роботи та отримує задоволення від кожної хвилини перебування на знімальному майданчику.

Лілія часто ділиться з шанувальниками залаштунками роботи в кіно і на телебаченні на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там на її нові публікації чекає багатотисячна аудиторія підписників, яка активно коментує дописи та залишає тисячі вподобань.

До теми Лілія Ребрик поділилася кумедними кадрами зі зйомок серіалу "Папаньки 3"

Ребрик показала позитивний фрагмент зі зйомок. На ролику вона разом із колегами по серіалу виконала запальні рухи. На обличчях усіх акторів сяють усмішки, адже зовсім скоро вся країна побачить новий сезон популярного серіалу "Папаньки".

Скучили? Вже скоро! Не знаю коли... Але скоро! Бо ми теж скучили!

– написала під відео Лілія.

Що відомо про серіал "Папаньки"?

Творцями цього комедійного серіалу є "Дизель шоу". Це історія про чотирьох друзів, які живуть у звичайній багатоповерхівці Києва. Всі вони кардинально різні, кожен має свої життєві клопоти і курйози, які пов'язані з сімейним життям. У третьому сезоні стрічки на молодих татусів чекатимуть нові пригоди. І впоратися з ними допомагатимуть обраниці головних героїв.

Головні актори і ролі: