Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась забавным роликом со съемок третьего сезона сериала "Папаньки 3". Видно, что артистка счастлива вернуться к работе и получает удовольствие от каждой минуты пребывания на съемочной площадке.

Лилия часто делится с поклонниками закулисными работами в кино и на телевидении на личной странице в инстаграме. Именно там, ее новые публикации ждет многотысячная аудитория подписчиков, которая активно комментирует сообщения и оставляет тысячи лайков.

К теме Лилия Ребрик поделилась забавными кадрами со съемок сериала "Папаньки 3"

Ребрик показала положительный фрагмент со съемок. На ролике она вместе с коллегами по сериалу выполнила зажигательные движения. На лицах всех актеров сияют улыбки, ведь совсем скоро вся страна увидит новый сезон популярного сериала "Папаньки".

Соскучились? Уже скоро! Не знаю когда... Но скоро! Потому что мы тоже соскучились!

– написала под видео Лилия.

Что известно о сериале "Папаньки"?

Создателями этого комедийного сериала являются "Дизель шоу". Это история о четырех друзьях, которые живут в обычной многоэтажке Киева. Все они кардинально разные, каждый имеет свои жизненные хлопоты и курьезы, которые связаны с семейной жизнью. В третьем сезоне ленты молодых пап ждут новые приключения. И справиться с ними будут помогать избранницы главных героев.

Главные актеры и роли: