31-річна британська акторка Лілі Коллінз виходить заміж. 37-річний бойфренд зірки кінорежисер Чарлі Макдавелл освідчився коханій після року роману.

Фото з заручин Лілі Коллінз опублікувала в інстаграмі кілька годин тому і встигла наробити шуму в мережі та пресі. Американський кінорежисер і письменник Чарлі Макдавелл освідчився коханій під час побачення в горах.

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Лілі Коллінз, одягнена у кремовий смугастий джемпер, світлі джинси та чоботи, показала фото зворушливого моменту, на який, судячи з кадрів, аж ніяк не очікувала. У повсякденному образі та без косметики вона відповіла бойфренду "так" і була розчулена пропозицією.

Я все своє життя чекала на тебе, і я не можу дочекатися, щоб провести життя разом,

– підписала Лілі Коллінз романтичні фото.

Схоже, Чарлі Макдавелл освідчився в оригінальний спосіб, адже в руках акторка фільму "З любов'ю, Розі" тримала записку, а режисер стояв на коліні з каблучкою в руках.



Лілі Коллінз з нареченим / Фото Instagram / @lilyjcollins



Лілі Коллінз з нареченим / Фото Instagram / @lilyjcollins

Майже 19-мільйонній аудиторії Лілі Коллінз показала свою вишукану унікальну обручку – золотий перстень з прозорим діамантом.



"У час невпевненості та темряви ти осяяла моє життя. Я назавжди буду пам'ятати свої авантюри з тобою", – підписав фото коханої Чарлі Макдавелл в "У час невпевненості та темряви ти осяяла моє життя. Я назавжди буду пам'ятати свої авантюри з тобою", – підписав фото коханої Чарлі Макдавелл в інстаграм-профілі



Лілі Коллінз одружується / Instagram / @lilyjcollins



Обручка Лілі Коллінз / Instagram / @lilyjcollins Обручка Лілі Коллінз / Instagram / @lilyjcollins

Що відомо про роман Лілі Коллінз з Чарлі Макдавеллом?

Про стосунки пари стало відомо в серпні 2019 року. Наприкінці минулого року вони взяли собаку, а карантин проводили разом у Лос-Анджелесі.

Варто зазначити, що до стосунків з Лілі Коллінз Чарлі Макдавелл мав кілька гучних романів з успішними акторками – Емілією Кларк, Гіларі Дафф та Руні Марою. З останньою, дружиною Хоакіна Фенікса, режисер зустрічався шість років. Пара розійшлась 2016 року.

У Лілі Коллінз був короткий роман з голлівудським красенем Заком Ефроном 2012 року та колегою по знімальному майданчику стрічки "Знаряддя смерті: Місто кісток" Джеймі Кемпбеллом Бовером, який тривав довгих 5 років.