31-летняя британская актриса Лили Коллинз выходит замуж. 37-летний бойфренд звезды кинорежиссер Чарли Макдауэлл сделал предложение любимой после года романа.

Фото с помолвки Лили Коллинз опубликовала в Инстаграме несколько часов назад и успела наделать шума в сети и прессе. Американский кинорежиссер и писатель Чарли Макдауэлл сделал предложение любимой во время свидания в горах.

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Лили Коллинз, одетая в кремовый полосатый джемпер, светлые джинсы и сапоги, показала фото трогательного момента, которого, судя по кадрам, никак не ожидала. В повседневном образе и без косметики она ответила бойфренду "да" и была тронута предложением.

Я всю свою жизнь ждала тебя, и я не могу дождаться, чтобы провести жизнь вместе,

– подписала Лили Коллинз.

Похоже, Чарли Макдауэлл признался в оригинальный способ, ведь в руках актриса фильма "С любовью, Рози" держала записку, а режиссер стоял на колене с кольцом в руках.



Лили Коллинз с женихом​ / Фото Instagram / @lilyjcollins

Лили Коллинз с женихом / Фото Instagram / @lilyjcollins

Почти 19-миллионной аудитории Лили Коллинз показала свое изысканное уникальное обручальное кольцо – золотой перстень с прозрачным бриллиантом.

"Во время неуверенности и темноты ты озарила мою жизнь. Я навсегда буду помнить свои авантюры с тобой", – подписал фото любимой Чарли Макдауэлл в инстаграм-профиле.



Лили Коллинз женится​ / Instagram / @lilyjcollins

Кольцо Лили Коллинз / Instagram / @lilyjcollins

Что известно о роман Лили Коллинз с Чарли Макдауэллом?

Об отношениях пары стало известно в августе 2019 года. В конце прошлого года они взяли собаку, а карантин проводили вместе в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что до отношений с Лили Коллинз Чарли Макдауэлл имел несколько громких романов с успешными актрисами – Эмилией Кларк, Хилари Дафф и Руни Марой. С последней, женой Хоакина Феникса, режиссер встречался шесть лет. Пара разошлась в 2016 году.

У Лили Коллинз был короткий роман с голливудским красавчиком Заком Эфроном в 2012 году и коллегой по съемочной площадке ленты "Орудия смерти: Город костей" Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который длился долгих 5 лет.