38-річному реперу Lil Wayne висунули звинувачення за незаконне зберігання зброї. Інцидент трапився ще у грудні 2019 року під час обшуку приватного літака в Маямі.

На момент обшуку у Lil Wayne вже була судимість, тому він не мав права на зберігання зброї. 10 років тому він 8 місяців відсидів у в’язниці Нью-Йорка за схожими звинуваченнями. Цього разу, за словами чоловіка, пістолет він отримав як подарунок на День батька, повідомляють у The Guardian. Відомо, що у нього є четверо дітей.

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Зокрема, у деяких ЗМІ на Заході повідомляли, що під час обшуку поліція виявила також наркотики, але через це поліція йому не висунула підозр. Перше судове засідання відбудеться вже менше, ніж через місяць – 11 грудня у Маямі. Реперу загрожує 10 років позбавлення волі у разі визнання його вини.

Що цікаво, місяць тому Lil Wayne підтримав Дональда Трампа на президентських виборах та навіть зустрівся з ним, аби обговорити кримінальну реформу. У розмові також знайшлось місце "платиновому плану" Трампа, який передбачає цілу програму покращення життя темношкірих американців. Після активної підтримки репера представника від Партії республіканців стало відомо, що Lil Wayne покинула його кохана дівчина Деніс Бідо, фотографії якої чоловік часто публікував в мережі. Приводом для розставання стала саме політична позиція репера.