38-летнему рэперу Lil Wayne предъявили обвинение за незаконное хранение оружия. Инцидент произошел еще в декабре 2019 года во время обыска частного самолета в Майами.

На момент обыска у Lil Wayne уже была судимость, поэтому он не имел права на хранение оружия. 10 лет назад он 8 месяцев отсидел в тюрьме Нью-Йорка по похожим обвинениям. На этот раз, по словам мужчины, пистолет он получил в качестве подарка на День отца, сообщают в The Guardian. Известно, что у него есть четверо детей.

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В частности, в некоторых СМИ на мероприятии сообщали, что во время обыска полиция обнаружила также наркотики, но из-за этого полиция ему не предъявила подозрений. Первое судебное заседание состоится уже меньше, чем через месяц – 11 декабря в Майами. Рэперу грозит 10 лет лишения свободы в случае признания его вины.

Что интересно, месяц назад Lil Wayne поддержал Дональда Трампа на президентских выборах и даже встретился с ним, чтобы обсудить уголовную реформу. В разговоре также нашлось место "платиновому плану" Трампа, который предусматривает целую программу улучшения жизни темнокожих американцев. После активной поддержки рэпера представителям от партии республиканцев стало известно, что Lil Wayne покинула его любимая девушка Денис Бидо, фотографии которой мужчина часто публиковал в сети. Поводом для расставания стала именно политическая позиция рэпера.