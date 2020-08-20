Лідера білоруського пан-рок гурту "Дай дарогу!" Юрія Стильського затримали в Бресті. До рук силовиків артист потрапив вдруге за п'ять днів. Вперше його затримали на ході в суботу, 15 серпня.

Про затримання білоруського співака Юрія Стильського інформує портал TUT.BY. Зі слів очевидця, затримання відбулось близько 15:00 на вулиці Буденного в рідному місті Брест. Жодних мітингів чи акцій протесту поблизу не було. Як повідомляється, лідер гурту "Дай дарогу!" жив неподалік.

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Варто зазначити, що Юрія Стильського затримали вдруге. У суботу, 15 серпня, він очолив ходу на площі Леніна в Бресті та йшов попереду колони з величезним прапором у руках. До того ж музикант вів пряму трансляцію з місця подій. Згодом його затримали.

В інстаграм-профілі з майже 18-тисячною аудиторією він відкрито виступав проти диктатора Лукашенка й навіть закликав всіх фанів, які на президентських виборах в Білорусі віддали свої голоси за політика, відписатися від нього в соцмережах.

Що відомо про протести в Білорусі

У ніч з 9 на 10 серпня в Білорусі відбулись перші сутички протестувальників з силовиками. Люди виходили на вулиці міст, мітингуючи проти фальсифікації на президентських виборах. Згідно з офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. Однак численні докази свідчать протилежне.

Мітинги, страйки й протести охопили всю країну. ЄС визнав Лукашенка персоною "нон-грата" і підтвердив фальсифікацію виборів. Про останній день мітингів детальніше читайте тут.