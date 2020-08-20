Після президентських виборів 9 серпня, у Білорусі почались масові протести. Чимала кількість зірок підтримують мирні мітинги. Серед них і британський актор Стівен Фрай.

Письменник і драматург у своєму твітері опублікував двохвилинне відеозвернення до суспільства. Там він розповідає про ситуацію в країні.

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Ми бачимо, як вся Білорусь стоїть і бореться за свободу під біло-червоно-білим прапором, кольорами співчуття і відваги,

– говорить Фрай.

Актор закликав британський уряд ввести санкції проти білоруських чиновників, що сфальсифікували вибори і силовиків, що так жорстоко ставляться до мирних протестів.

Також він підтримав співробітників Білоруського Вільного театру, які так само борються за вільну країну: "Я разом з Білоруським Вільним театром і їхнім мирним протестом проти диктатури".

Стівен Фрай закликав суспільство підтримати Білорусь, поширювати відео і хештег #standwithbelarus.

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh — Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

Що відомо про протести в Білорусі

9 серпня відбулись вибори президента Білорусі. Згідно з офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. Однак, численні докази свідчать, що результати сфальсифіковано. Тому білоруський народ вийшов на мітинги, також заводи і фабрики оголосили страйк. ЄС визнав Лукашенка персоною "нон-грата" і підтвердив фальсифікацію виборів. Про останній день мітингів детальніше читайте тут.