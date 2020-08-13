Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк підтримала активістів, які вже п'ятий день протестують у білоруських містах. Знаменитість наголосила на тому, що нація має право бути вільною.

Зірки українського шоу-бізнесу активно долучаються до підтримки протестів в Білорусі. Зокрема, Леся Нікітюк на особистій інстаграм-сторінці опублікувала промовисте фото, де на тлі блакитного неба зображений історичний національний прапор Білорусі, який діяв до 1995 року.

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Телеведуча доповнила публікацію підписом. Вона зазначила, що підтримує право нації бути вільною та додала лаконічний смайлик у вигляді серця.

У коментарях підписники блогерки також висловлюють підтримку білоруському народу: "Страшно на то все дивитися, але молимося! Мир буде!", "Хай живе Білорусь!", "Жыве Беларусь!". А прихильники знаменитості із Білорусі дякують їй за теплі слова: "Дзякуй!", "Дякую за підтримку!", "Спасибі, Лесю!".

Що відомо про протести в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня, сотні активістів вийшли на вулиці білоруських міст з мирними акціями. Причиною протесту стала незгода громадян із підрахунками голосів, народ вважає вибори сфальсифікованими. Проте згодом мітинги переросли у криваві сутички з силовиками.

Під час жорстоких розгонів ОМОНівці використовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. За даними офіційної влади поранено понад 200 осіб. Ще близько семи тисяч активістів затримали. Відомо також про щонайменше 2 загиблих. Правозахисники наголошують, що жертв розгонів набагато більше.

Попри жостокість силовиків люди продовжують виходити на акції протесту. Вони прагнуть звільнитися від диктатури Лукашенка та жити у демократичній державі.