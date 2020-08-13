Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поддержала активистов, которые уже пятый день протестуют в белорусских городах. Знаменитость отметила, что нация имеет право быть свободной.

Звезды украинского шоу-бизнеса активно приобщаются к поддержке протестов в Беларуси. В частности, Леся Никитюк на личной инстаграм-странице опубликовала красноречивое фото, где на фоне голубого неба изображен исторический национальный флаг Беларуси, который действовал до 1995 года.

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Телеведущая дополнила публикацию подписью. Она отметила, что поддерживает право нации быть свободной и добавила лаконичный смайлик в виде сердца.

В комментариях подписчики блогерши тоже выражают поддержку белорусскому народу: "Страшно на это все смотреть, но молимся! Мир будет!", "Да здравствует Беларусь!", "Жыве Беларусь!". А поклонники знаменитости из Беларуси благодарят ее за теплые слова: "Дзякуй!", "Спасибо за поддержку!", "Спасибо, Леся!".

Что известно о протестах в Беларуси

После объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа, сотни активистов вышли на улицы белорусских городов с мирными акциями. Причиной протеста стало несогласие граждан с подсчетами голосов, народ считает выборы сфальсифицированными. Однако впоследствии митинги переросли в кровавые столкновения с силовиками.

Во время жестоких разгонов омоновцы используют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным официальных властей, ранены более 200 человек. Еще около семи тысяч активистов задержали. Известно также о по меньшей мере 2 погибших. Правозащитники отмечают, что жертв разгонов гораздо больше.

Несмотря на жестокость силовиков, люди продолжают выходить на акции протеста. Они стремятся освободиться от диктатуры Лукашенко и жить в демократическом государстве.