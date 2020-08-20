После президентских выборов 9 августа в Беларуси начались массовые протесты. Немалое количество звезд поддерживают мирные митинги. Среди них и британский актер Стивен Фрай.

Писатель и драматург в своем твиттере опубликовал двухминутное видеообращение к обществу. Там он рассказывает о ситуации в стране.

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Мы видим, как вся Беларусь стоит и борется за свободу под бело-красно-белым флагом, цветами сочувствия и отваги,

– говорит Фрай.

Актер призвал британское правительство ввести санкции против белорусских чиновников, которые сфальсифицировали выборы, и силовиков, которые так жестоко относятся к мирным протестам.

Также он поддержал сотрудников Белорусского Свободного театра, которые также борются за свободную страну: "Я вместе с Белорусским Свободным театром и их мирным протестом против диктатуры".

Стивен Фрай призвал общество поддержать Беларусь, распространять видео и хэштег #standwithbelarus.

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh — Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

Что известно о протестах в Беларуси

9 августа состоялись выборы президента Беларуси. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако многочисленные доказательства свидетельствуют, что результаты сфальсифицированы. Поэтому белорусский народ вышел на митинги, также заводы и фабрики объявили забастовку. ЕС признал Лукашенко персоной нон грата и подтвердил фальсификацию выборов. О последнем дне митингов подробнее читайте здесь.