Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси: видео
После президентских выборов 9 августа в Беларуси начались массовые протесты. Немалое количество звезд поддерживают мирные митинги. Среди них и британский актер Стивен Фрай.
Писатель и драматург в своем твиттере опубликовал двухминутное видеообращение к обществу. Там он рассказывает о ситуации в стране.
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Мы видим, как вся Беларусь стоит и борется за свободу под бело-красно-белым флагом, цветами сочувствия и отваги,
– говорит Фрай.
Актер призвал британское правительство ввести санкции против белорусских чиновников, которые сфальсифицировали выборы, и силовиков, которые так жестоко относятся к мирным протестам.
Также он поддержал сотрудников Белорусского Свободного театра, которые также борются за свободную страну: "Я вместе с Белорусским Свободным театром и их мирным протестом против диктатуры".
Стивен Фрай призвал общество поддержать Беларусь, распространять видео и хэштег #standwithbelarus.
Что известно о протестах в Беларуси
9 августа состоялись выборы президента Беларуси. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако многочисленные доказательства свидетельствуют, что результаты сфальсифицированы. Поэтому белорусский народ вышел на митинги, также заводы и фабрики объявили забастовку. ЕС признал Лукашенко персоной нон грата и подтвердил фальсификацию выборов. О последнем дне митингов подробнее читайте здесь.