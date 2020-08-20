Лидер белорусской панк-рок-группы "Дай дарогу!" Юрия Стыльского задержали в Бресте. В руки силовиков артист попал во второй раз за пять дней. Впервые его задержали на марше в субботу, 15 августа.

О задержании белорусского певца Юрия Стыльского информирует портал TUT.BY. По словам очевидца, задержание произошло около 15:00 на улице Буденного в родном городе Брест. Никаких митингов или акций поблизости не было. Как сообщается, лидер группы "Дай дарогу!" жил неподалеку.

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Стоит отметить, что Юрия Стыльского задержали во второй раз. В субботу, 15 августа, он возглавил шествие на площади Ленина в Бресте и шел впереди колонны с огромным флагом в руках. К тому же музыкант вел прямую трансляцию с места событий. Впоследствии его задержали.

В инстаграм-профиле с почти восемнадцатитысячной аудиторией он открыто выступал против диктатора Лукашенко и даже призвал всех фанатов, которые на президентских выборах в Беларуси отдали свои голоса за политика, отписаться от него в соцсетях.

Что известно о протестах в Беларуси

В ночь с 9 на 10 августа в Беларуси состоялись первые столкновения протестующих с силовиками. Люди выходили на улицы городов, митингующие против фальсификации на президентских выборах. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако многочисленные доказательства свидетельствуют об обратном.

Митинги, забастовки и протесты охватили всю страну. ЕС признал Лукашенко персоной "нон-грата" и подтвердил фальсификацию выборов. О последнем дне митингов подробнее читайте здесь.