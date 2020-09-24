51-річний вокаліст та лідер гурту Radiohead Том Йорк одружився з італійською акторкою Даяною Рончіоне.

Весілля закохані відсвяткували на Сицілії минулої суботи, 19 вересня, пише Daily Mail.

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Свято відбулося в готелі Valguarnera в місті Багерія. В період пандемії коронавірусу число запрошених було досить велике, на весіллі було 120 гостей, втім всім видавалися захисні маски.

Дотримуючись безпеки, пара відмовилася від танцювального майданчика. Окрім цього, Том Йорк та Даяна Рончіоне попросили увесь персонал здати тест на COVID-19.

Серед запрошених були колеги Тома Йорка з гурту Radiohead: Джоні і Колін Грінвуд, Ед О'Брайєн і Філіп Селуей.

В інтерв'ю виданню Vanity Fair перед своїм весіллям співак сказав, що незважаючи на всі труднощі через пандемію, вони з Даяною дуже раді одружитися саме на Сицилії, оскільки це її рідний острів.

Сподіваюся, що в ці дивні часи наше весілля стане маленьким святом з нашими друзями і сім'єю, сицилійською культурою і її способом життя,

– зазначив Том Йорк.

Фотограф Грег Вільямс вже поділився і першими кадрами з урочистої події. На чорно-білих знімках закохані позують у весільних образах в готелі.



Том Йорк одружився / Instagram / @gregwilliamsphotography



19 вересня відбулося весілля Тома Йорка і Даяни Рончіоне / Instagram / @gregwilliamsphotography

Для Тома Йорка це шлюб став уже другим. У першому шлюбі він 23 роки прожив з художницею Рейчел Оуен, з якою познайомився ще в студентські роки. У подружжя народився син Ной і дочка Агнес. Зараз синові 19 років, а доньці 16. У 2015 році Том і Рейчел розлучилися, а у 2016 році Оуен померла від раку в 48-річному віці. Через рік, у 2017 році, співак почав зустрічатися з Даяною Рончіоне.