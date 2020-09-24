51-летний вокалист и лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончионе.

Свадьбу влюбленные отпраздновали на Сицилии в минувшую субботу, 19 сентября, пишет Daily Mail.

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Праздник состоялся в отеле Valguarnera в городе Багерия. В период пандемии коронавируса число приглашенных было достаточно большим, на свадьбе было 120 гостей, впрочем, всем выдавались защитные маски.

Придерживаясь безопасности, пара отказалась от танцевальной площадки. Кроме того, Том Йорк и Даяна Рончионе попросили весь персонал сдать тест на COVID-19.

Среди приглашенных были коллеги Тома Йорка из группы Radiohead: Джонни и Колин Гринвуд, Эд О'Брайен и Филипп Селуэй.

В интервью изданию Vanity Fair перед своей свадьбой певец сказал, что несмотря на все трудности из-за пандемии, они с Даяной очень рады жениться именно на Сицилии, поскольку это ее родной остров.

Надеюсь, что в эти странные времена наша свадьба станет маленьким праздником с нашими друзьями и семьей, сицилийской культурой и ее образом жизни,

– отметил Том Йорк.

Фотограф Грег Уильямс уже поделился и первыми кадрами из торжественного события. На черно-белых снимках влюбленные позируют в свадебных образах в отеле.



Том Йорк женился​ / Instagram / @gregwilliamsphotography



19 сентября состоялась свадьба Тома Йорка и Даяны Рончионе​ / Instagram / @gregwilliamsphotography

Для Тома Йорка этот брак стал уже вторым. В первом браке он 23 года прожил с художницей Рейчел Оуэн, с которой познакомился еще в студенческие годы. У супругов родился сын Ной и дочь Агнес. Сейчас сыну 19 лет, а дочери 16. В 2015 году Том и Рэйчел расстались, а в 2016 году Оуэн умерла от рака в 48-летнем возрасте. Через год, в 2017 году, певец начал встречаться с Даяной Рончионе.