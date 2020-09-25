Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин зробив неочікувану заяву – за час пандемії коронавірусу він перехворів інфекцією. Ймовірно, це була легка форма хвороби, адже недуга тривала 10 днів.

Про інфікування COVID-19 зірка українського шоу-бізнесу розповів в ефірі програми "Ранок з Україною". Довгоочікуваний концерт гурту "Друга Ріка" відбудеться в умовах карантинних обмежень, тому Валерій як ніхто знає, як важливо берегти себе в умовах пандемії.

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Я захворів на COVID і успішно його поборов за 10 днів, тепер маю негативний тест – можу працювати,

– лаконічно розповів Харчишин.

Відомо, що днями "Друга Ріка" дасть свій перший концерт після тривалого мовчання – відбудеться він 25 вересня у концерт-холі Києва Stereo Plaza. Чоловік зізнався, що давно так не сумував за сценою, адже все це для нього – як наркотик.

"Напевно, вперше в моєму житті, коли я не виходив на сцену до людей більше 6 місяців, я маю на увазі будь-які публічні виступи. Це було жахливо – це як наркотик, якого не вистачає. Однак на карантині ми не просто відпочивали, ми працювали над нашим проектом, який називається "Інша ріка". Наші пісні, які ми створювали протягом 20, понад 20 років, зазвучать по-іншому", – привідкрив завісу нового амплуа гурту Валерій.

Окрім музикантів "Другої Ріки", у концерті візьме симфонічний оркестр. Щодо самої організації події, то на вході у відвідувачів перевірятимуть температуру, проситимуть людей обробляти руки антисептиком і заходити лише у масці. Усі місця в залі концерту будуть сидячими і по рядах із врахуванням соціальної дистанції, а за одним столиком зможуть сидіти не більше чотирьох людей.

Нагадаємо, що у березні, на початку карантину в Україні і в розпал пандемії коронавірусу у світі, Валерій Харчишин вже здавав 2 ПЛР-тести на коронавірус. Тоді він тільки-но повернувся з Італії, де найдужче "бушувала" хвороба, і відчував майже усі симптоми COVID-19. Але тоді результати тесту виявились негативними. Де і коли чоловік захворів знову – невідомо.