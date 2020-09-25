Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сделал неожиданное заявление – за время пандемии коронавируса он переболел инфекцией. Вероятно, это была легкая форма болезни, ведь недуг длился 10 дней.

Об инфицировании COVID-19 звезда украинского шоу-бизнеса рассказал в эфире программы "Утро с Украиной". Долгожданный концерт группы "Друга Ріка" состоится в условиях карантинных ограничений, поэтому Валерий как никто знает, как важно беречь себя в условиях пандемии.

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Я заболел COVID и успешно его поборол за 10 дней, теперь у меня отрицательный тест – могу работать,

– лаконично рассказал Харчишин.

Известно, что на днях "Друга Ріка" даст свой первый концерт после длительного молчания – состоится он 25 сентября в концерт-холле Киева Stereo Plaza. Мужчина признался, что давно так не скучал по сцене, ведь все это для него – как наркотик.

"Наверное, впервые в моей жизни, когда я не выходил на сцену к людям больше 6 месяцев, я имею в виду любые публичные выступления. Это было ужасно – это как наркотик, которого не хватает. Однако на карантине мы не просто отдыхали, мы работали над нашим проектом, который называется "Інша ріка". Наши песни, которые мы создавали на протяжении 20, более 20 лет, зазвучат по-другому", – приоткрыл занавес нового амплуа группы Валерий.

Кроме музыкантов "Другої Ріки", в концерте примет участие симфонический оркестр. Что касается самой организации мероприятия, то на входе у посетителей будут проверять температуру, просить людей обрабатывать руки антисептиком и заходить только в маске. Все места в зале концерта будут сидячими и по рядам с учетом социальной дистанции, а за одним столиком смогут сидеть не более четырех человек.

Напомним, что в марте, в начале карантина в Украине и в разгар пандемии коронавируса в мире, Валерий Харчишин уже сдавал 2 ПЦР-теста на коронавирус. Тогда он только вернулся из Италии, где сильнее всего "бушевала" болезнь, и чувствовал почти все симптомы COVID-19. Но тогда результаты теста оказались отрицательными. Где и когда мужчина заболел снова – неизвестно.