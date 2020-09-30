Фронтмен популярного гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та учасник шоу "Танці з зірками" святкує 12 річницю подружнього життя. Сергій Танчинець публічно зізнався дружині Ганні в коханні та розповів про шлюб.

На особистій сторінці в інстаграмі 38-річний Сергій Танчинець опублікував чарівні фото дружини і мами двох дітей. Вчора, 29 вересня, музикант святкував нікелеве весілля з коханою. Перед 27-тисячною аудиторією він наголосив, що з Ганною одружився наперекір усім обставинам. Однак, пояснювати, хто чи що було на заваді їхньому союзу, не став.

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Сергій Танчинець розповів, що після 12 років шлюбу вони з дружиною продовжують працювати над своїми стосунками. Він зазначив, що в подружньому житті важливо чути, відчувати, підтримувати і поступатись одне одному, навіть коли "дуже не хочеться". Крім того, необхідно визнавати свої помилки, вміти просити вибачення і пробачати.

Подружнє життя – це набільше задоволення з тих, що я відчував! Знайти, закохатись, побороти перепони і бути разом! Можливо, ми ще недосконалі, але ж нема межі досконалості! Ми вчимося, ми працюємо, ми боремось і виборюємо, ми кохаємо і насолоджуємось,

– чуттєво написав Сергій Танчинець.

Лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ подякував Ганні за сімейне життя та двох дітей, яких йому народила дружина – старшу доньку Настю та молодшого сина Лук'яна.

Фото Сергія Танчинеця з дружиною і дітьми